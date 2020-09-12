Гагаринский забег прошел в Звездном Городке в память о первом космонавте

В Звездном Городке состоялся 51-й Гагаринский забег, посвященный памяти первого человека в космосе. В нем приняли участие более тысячи человек, которые приехали из разных городов.

Старт соревнованиям дал летчик-космонавт, Герой России Сергей Залетин.

Все космонавты проходят свою подготовку исходя из того, что базовая подготовка — физическая подготовка. Хочешь быть сильным — бегай. Хочешь быть здоровым — бегай. А хочешь полететь в космос — занимайся бегом Сергей Залетин.

В забеге принял участие 83-летний Юрий Исаев из Одинцова. В этом году он пробежал уже четыре забега в разных городах Подмосковья и получил за каждый тематические медали. «Гагаринский забег» стал последним стартом 2020 года — за участие в нем пенсионер получил пятую медаль, пробежав пять километров.

Спортсменам предложили три дистанции на выбор. Участники старше 18 лет могли пробежать 20 или 10 километров, тем, кто младше, предложили преодолеть расстояние пять километров. По дорожкам, на которых сегодня проходили соревнования, бегал сам Гагарин — сейчас здесь тренируются космонавты.

«Обычно мы открывали серию забегов по Московской области, в этот раз, благодаря пандемии, мы закрываем. И являемся крайними в этой серии забегов. Поэтому мы по-особенному принимаем гостей. К тому же сегодня в Звездном Городке День города», — рассказал глава г. о. Звездный Городок Евгений Баришевский.

В этот раз участников забега поддерживала даже погода. Победителей наградили дипломами, кубками и памятными подарками. Участники отметили, что Гагаринский забег — это еще и отличная возможность посетить закрытый Звездный Городок, чтобы посмотреть, где живут и тренируются космонавты.