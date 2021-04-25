Традиционный Гагаринский забег «Поехали!» прошел в Звездном Городке. На этот раз дистанцию преодолели 1153 человека.

Самому юному спортсмену было девять лет. Но на старт вышли и опытные стайеры, которые окончили школу подготовки космонавтов. В толпе бежал и тот, кто всего лишь год назад вернулся из космоса.

Никто из участников забега не припомнил, чтобы когда-либо в день забега была такая дождливая погода.

«Если мне не изменяет память, это 52-й Гагаринский забег. Но такие погодные условия, как сегодня, на моей памяти первый раз. Но вы знаете, что наша космическая программа всепогодная, корабли стартуют в любую погоду и Гагаринский забег стартует в любую погоду», — сказал космонавт, Герой России Сергей Залетин.

По словам главы городского округа Звездный Городок Евгения Баришевского, Гагаринский забег имеет большое значение для местных жителей.

«Я хочу поздравить сегодня всех участников. Сегодня кто доехал и вышел на старт, тот уже является победителем», — заметил он.

Источник фото: «ВКонтакте»

В 2021 году забег приурочен к 60-летию первого полета человека в космос.