Зимой в Дзержинском будет чисто. Городской округ подготовил технику и закупил смесь для улиц

Городской округ Дзержинский к приходу зимы готов. В муниципалитете закупили 200 тонн пескосоляной смеси для обработки улиц. Кроме того, 12 единиц техники уже готовы к уборке снега. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Временно исполняющая полномочия главы городского округа Дзержинский Людмила Иванова напомнила, что зима может наступить внезапно, поэтому МБУ «Диск» и управляющие компании должны быть уже готовы к ненастью.

«Пескосоляная смесь хранится на территории базы МБУ „Диск“. В настоящее время в наличии 200 тонн. В ближайшее время планируется закупка в количестве 2,5 тысячи тонн», — уточнила Людмила Иванова.

Директор МБУ «Диск» Юрий Игнатьев, в свою очередь, отметил, что подготовка техники к зиме ведется активно. По его словам, в уборке и вывозе снега с территорий города будет задействовано 12 единиц специализированной техники, а именно: две комбинированные дорожные машины для обработки пескосоляной смесью, два самосвала для вывоза снега, два минипогрузчика для уборки и погрузки снега, экскаватор–погрузчик, четыре трактора МТЗ со щетками и один трактор МТЗ с пескоразбрасывающим оборудованием.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

«В настоящее время 90% техники подготовлено к зимнему периоду. В октябре планируется дополнительная закупка щеточного оборудования», — добавил Юрий Игнатьев. Он подчеркнул, что снег будет вывозиться на специально подготовленную для этих целей территорию. Вывоз снега будет осуществляться самосвалами.

«В настоящее время в штате числится 37 дорожных рабочих и 14 водителей специализированной техники. Предприятие испытывает дефицит в дорожных рабочих. На сегодняшний день есть 13 вакансий», — сообщил директор МБУ «Диск».

Также Юрий Игнатьев рассказал об имеющемся инвентаре для работы в зимний период: в наличии 20 ледорубов, 50 лопат и 80 метел. Сейчас идет процедура закупки дополнительно 75 снеговых лопат, 30 ледорубов и 100 березовых метел.

Источник фото: администрация городского округа Дзержинский

Вспоминая прошлые годы, жители Дзержинского высказывают пожелания, чтобы снег в городе чистился вовремя и качественно. «Хорошо чистили город от снега только при первом мэре, после него всегда были отговорки про нехватку техники, песка, соли. Надеемся, с приходом нового руководства в городе будет порядок зимой», — сказал местный житель Иван Пехоркин.

Но не только пешеходы хотят комфортно передвигаться по тротуарам, но и водители — по чистым дорогам. Татьяна Лыкова переехала в Дзержинский не очень давно, но уже заметила, что проехать по дворам зимой бывает тяжело: «Уборочные машины в некоторых местах засыпали снегом припаркованные авто, и выехать без лопаты было невозможно. Центральные улицы чистились, но не всегда дорожники справлялись с объемом. Посмотрим, что будет этой зимой».