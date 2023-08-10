Подмосковье 10 августа 2023, 14:22 Футбольный турнир за кубок Акинфеева соберет 16 детских команд в Подмосковье Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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В турнире на кубок Игоря Акинфеева поучаствуют 16 команд подростков 2022 года рождения из России и Белоруссии. Соревнования состоятся 21 и 22 августа, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

В этом году турнир переехал из Бронниц на стадион Новые Химки. Идея проведения состязания принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. Турнир впервые прошел в 2018 году.

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Подмосковье на соревнованиях представят команды «Мастер-Сатурн», «Химки», «Витязь». Также в турнире поучаствуют коллективы из Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Санкт-Петербурга и других городов.

Победители получат приз из рук Игоря Акинфеева. Также он пообщается с юными футболистами в конце первого дня соревнований.

«Путем жеребьевки команды будут разбиты на четыре группы. Занявшие первые места в группах разыграют между собой главный трофей турнира — кубок Игоря Акинфеева. Команды, занявшие вторые места, во второй раз в истории соревнований разыграют кубок Кипербола в круговом турнире по правилам кипербола», — уточнили в министерстве.

Обладателем кубка Игоря в 2018 году и 2019 годах стала команда «Мастер-Сатурн» из Подмосковья, в 2021-м — московский ФК «Строгино», а в 2022-м — столичный ФК «Чертаново».

Пресс-конференция с участием Игоря Акинфеева и министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова состоится 15 августа в 14:00 на Новом Арбате, 24.

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