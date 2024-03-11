Подмосковье 11 марта 2024, 15:16 Футбольный турнир среди женских команд «Спортивная мама — Спортивная семья» прошел в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках прошел футбольный турнир среди женских команд «Спортивная мама — Спортивная семья». Мероприятие состоялось на базе спортивного комплекса «Планерная». Участниками стали около 120 спортсменок различного уровня подготовки.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

В турнире приняли участие команды как начинающих, так и опытных игроков. В результате соревнований в золотом кубке победу одержала команда «Аэрофлот», второе — «Золотая сборная», третье — «Драйв», четвертое — «ЧертАва». В серебряном кубке золото взяла любительская сборная «Фшмп», серебро у «МамСити», бронза — «Юнайтед мамс», а кубок надежды получила команда «ФМ Митино 2». В бронзовом кубке первое место заняла команда «Кутузово», второе — «Розовые Пантеры», третье и четвертое — «ФМ Москва» и «ФМ Митино».

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Муниципальный депутат и заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области Валентин Герасимов выразил свою благодарность всем участницам турнира. Он подчеркнул важность их вклада в популяризацию женского футбола в городе.

Лучшим игроком турнира признали Светлану Долженкову, а также особо выделили вратаря Наталью Тетерину, нападающую Дарью Фефелову и защитника Викторию Борцову.

Турнир был организован по инициативе женского футбольного клуба «МамСити», который ставит перед собой задачу популяризации спорта среди женщин. Команда уже добилась успеха, завоевав золото в серебряном кубке Московской федерации футбола, несмотря на свой недавний старт.

Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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