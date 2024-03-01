01 марта 2024, 16:29
Футбольный турнир среди женских команд пройдет в Химках
В Химках состоится футбольный турнир «Спортивная мама — Спортивная семья», посвященный Международному женскому дню. Он пройдет 8 марта в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная».
Клуб «МамСити» является первой в округе любительской женской футбольной командой и ставит своей целью продвижение футбола среди женщин. Несмотря на свое недавнее создание, команда уже успела заявить о себе, завоевав золотые медали в турнире Московской федерации футбола.
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Соревнования проведут как для начинающих, так и для более опытных команд, независимо от их спортивной подготовки. По завершению турнира победителей наградят призами и грамотами.
Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная» расположен по адресу Планерная, № 1. Начало в 11:00.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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Футбол
8 Марта
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