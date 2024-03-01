Подмосковье 01 марта 2024, 16:29 Футбольный турнир среди женских команд пройдет в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Химках состоится футбольный турнир «Спортивная мама — Спортивная семья», посвященный Международному женскому дню. Он пройдет 8 марта в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная».

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Клуб «МамСити» является первой в округе любительской женской футбольной командой и ставит своей целью продвижение футбола среди женщин. Несмотря на свое недавнее создание, команда уже успела заявить о себе, завоевав золотые медали в турнире Московской федерации футбола.

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Соревнования проведут как для начинающих, так и для более опытных команд, независимо от их спортивной подготовки. По завершению турнира победителей наградят призами и грамотами.

Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная» расположен по адресу Планерная, № 1. Начало в 11:00.

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