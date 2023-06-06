Подмосковье 06 июня 2023, 13:46 Футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева» пройдет в Химках в августе

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Кубок Игоря Акинфеева по футболу снова проведут в Химках 21–22 августа. В этом году вместе с командами из России за спортивный трофей будут бороться клубы из Белоруссии, Казахстана, Сербии и Китая.

Идея проведения уникального соревнования принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву. На этот раз за кубок будут сражаться юношеские футбольные команды «Химки», ЦСКА, «Мастер-Сатурн», «Локомотив», «Арсенал», «Зенит», «Нижний Новгород», «Ростов», «Рубин», «Пахтакор» и «Акрон». Приедут также «Динамо Минск» и казахстанский «Кайрат». Финал турнира планируется провести на стадионе «Арена Химки».

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«Это очень важное для Химок мероприятие. Турнир не только развивает спортивный дух у молодежи, но и представляет наш город на международной арене. Глава Химок Дмитрий Волошин не раз подчеркивал, что поддержка молодежного спорта — одна из важнейших задач муниципалитета», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Подготовку к «Кубку Игоря Акинфеева» уже обсудили на совещании глав муниципалитетов с губернатором.

«Для нас очень важно, особенно в летние каникулы, уделять внимание спортивным мероприятиям. Мы видим большой интерес к этому у жителей», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Этим летом в Подмосковье проведут около двух тысяч спортивных мероприятий, которые охватят почти два миллиона человек.