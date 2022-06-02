Футбольный турнир «Кубок флагов» провели в Химках в День защиты детей

Шестой турнир по мини-футболу «Кубок Флагов» провели на стадионе «Новые Химки» в честь Дня защиты детей. Поучаствовать в нем пришли 30 команд юных футболистов, а комментировал матч спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

В прошедшие выходные на поле стадиона «Новые Химки» вышли спортивные мамы, а 1 июня — будущие чемпионы. Посмотреть игру и поздравить ребят с праздником приехали глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, депутат Госдумы Ирина Роднина, а также депутаты местного Совета депутатов, представители национальных диаспор и конфессий.

«С началом каникул и с этим замечательным праздником Днем защиты детей! И самое главное с открытием турнира! Химки становятся Меккой футбола, здесь есть профессиональная команда, на которую все ориентируются, и которая нас радует. Совсем недавно здесь проходил турнир для мам, а сегодня играете вы. Успехов вам, интересной игры хороших впечатлений! Впереди большое лето, можно много тренироваться и играть в футбол. Вперед, ребята!», — поддержала ребят Ирина Роднина.

«Главная идея, которую мы закладывали в „Кубок флагов“, — спорт объединяет людей! Этот проект направлен не только на развитие футбольного движения в Химках, но и помогает юным футболистам обмениваться опытом, заводить новых друзей, совершенствовать свое мастерство», — написал Дмитрий Волошин в своем Telegram-канале.

В этот раз в турнире «Кубка флагов» впервые участвовали ребята из белорусского города Гродно. Своим мастерствоим с ними померились химкинские школьники, а также ребята из Татарстана и Таджикистана. Игроков поддерживали футболисты ФК «Химки» вместе с тренером Сергеем Юраном.

«Здорово, когда такие турниры организовываются. Даже погода сегодня хорошая. Я сам проходил такие турниры. Поэтому если будем продолжать это направление, будем развиваться», — отметил Сергей Юран, тренер ФК «Химки».