Футбольный турнир «Чемпионат победителей» пройдет в Химках в сентябре | 360°

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Футбольный турнир «Чемпионат победителей» пройдет в Химках в сентябре

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В городском округе Химки 17 сентября будет дан старт детскому футбольному турниру под названием «Чемпионат победителей». Торжественная церемония открытия состоится на стадионе «Родина». Амбассадором турнира выступит прославленный отечественный спортсмен, обладатель кубка UEFA, двукратный чемпион России, пятикратный обладатель кубка России Евгений Алдонин.

В первой встрече турнира будут принимать участие восемь команд из Москвы, Подмосковья и близлежащих регионов. Участниками станут дети от 7 до 14 лет из социально-реабилитационных центров, многодетных семей и семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Кроме того, на масштабный турнир пригласят и детей из Донбасса.

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Уникальный турнир «Чемпионат победителей» будет проводиться на протяжении всего года. Он пройдет в семи городах России, в которых в 2018 году проходил чемпионат мира по футболу. Это Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург и Саранск. В итоге команда, которая одержит победу, окажется в суперфинале, который состоится в Москве в сентябре 2023 года.

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Масштабный чемпионат будут поддерживать звезды отечественного футбола. В конце каждого отборочного турнира будет проводиться матч, в котором сборная команда участников турнира будет играть против команды именитых футболистов. В таких матчах могут принять участие и дети, у которых ограничены возможности здоровья.

Организатором чемпионата выступает благотворительный фонд «Ветер Добрых Перемен». Соревнования пройдут при спонсорской поддержке благотворительного фонда «Ренова» и АО «Концерн Росэнергоатом».

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