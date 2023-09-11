11 сентября 2023, 22:03
Футбольный турнир 6х6 среди мужских команд на Кубок главы Лобни стартует 17 сентября
В Лобне пройдет футбольный турнир 6х6 среди мужских команд на Кубок главы округа. Соревнования начнутся 17 сентября, игры будут проходить по выходным дням на стадионах «Труд» и «Москвич».
Турнир продлится до 8 октября, всего запланировали четыре игровых дня. Участие для команд бесплатное.
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Заявки на участие принимают до 15 сентября. Подробности можно уточнить по телефону +7-964-641-75-24.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. Среди них катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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