Подмосковье 11 июня 2023, 23:40 Футбольный тренер Дмитрий Хохлов открыл детский спортивный фестиваль в Чехове

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Детский футбольный фестиваль прошел на стадионе «Химик» в Чехове. Мероприятие открыл экс-футболист, главный тренер ФК «Сочи» Дмитрий Хохлов.

«Я здесь (в Чехове — прим.ред) бывал неоднократно, но на этом стадионе первый раз. Хорошее поле, прекрасная атмосфера, все условия для ребят созданы», — поделился специалист.

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Стадион «Химик» открыли в 2020 году после реконструкции по губернаторской программе. В соревнованиях приняли участие восемь команд из Москвы, Подмосковья и других регионов. Юных футболистов поприветствовал заместитель главы администрации городского округа Чехов Игорь Семенов.

«12 июня мы празднуем один из самых главных государственных праздников. Мы чествуем нашу Родину — страну с уникальной культурой и богатейшим культурным наследием. Надеюсь, что сегодняшние соревнования не только дадут возможность ребятам показать свои лучшие и бойцовские качества на поле, но также и пообщаться и завести новых друзей», — сказал он.

Победителями турнира стала команда из Калуги, второе место занял столичный коллектив «Велес», бронзовые медали завоевали ребята из местной спортшколы «Витязь». Кроме соревновательной части, гости мероприятия поиграли в настольный теннис и бильярд, поучаствовали в мастер-классах и получили автографы от чемпиона России по футболу 2005 года в составе московского «Локомотива» Дмитрия Хохлова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 417 школьных стадионов. Власти региона договорились с руководителями учебных заведений, чтобы туда пускали людей даже во время каникул.

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