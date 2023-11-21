Подмосковье 21 ноября 2023, 15:50 Футбольный матч между командами спортсменов старше 50 лет прошел на стадионе «Знамя» в Ногинске Телеканал «360»

Читать 360tv в

Матч ветеранских футбольных команд прошел на стадионе «Знамя» в Ногинске. На поле вышли игроки старше 50 лет в составе команды «Айтакс» и спортсмены старше 60 лет из «Шерны».

Телеканал «360»

Игра ветеранов прошла в рамках закрытия футбольного сезона.

Реклама

«Не в каждом регионе и городе есть ребята, которым за 50 и за 60 лет, которые соберутся, организуют команду и будут выступать на первенстве Московской области, а потом уже России. На первенстве Московской области даже не в каждом городе есть такие футбольные команды, как у нас», — сказал руководитель команды «Шерна», депутат Богородского городского округа Евгений Секирин.

Телеканал «360»

Ранее футбольная команда ветеранов «Шерна» из Богородского округа второй раз подряд стала чемпионом на Всероссийских соревнованиях среди ветеранов. Перед началом матча на стадионе «Знамя» футболистам подарили именные футболки с номерами игроков и названием команды.

Возрастные футболисты из Ногинска также приняли участие в благотворительной акции. Они отправили футбольные мячи с автографами в детские дома, чтобы кто-то из воспитанников смог найти свое призвание в этом виде спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».