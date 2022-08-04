Футбольный матч медийной лиги прошел в Одинцове

На центральном стадионе в Одинцове прошел матч медийной лиги. В нем приняли участие многие знаменитости, в том числе прославленный российский фигурист Евгений Плющенко. Он вышел на поле под номером 13 и показал, что умеет крутить не только четвертные тулупы, но и финты.

Фишек у такого футбола несколько, в первую очередь — комментарии судей. Все рефери работают с микрофонами и в режиме лайф разбирают спорные моменты. Ну и конечно же, для всех зрителей крайне важны звездные составы команд. Среди спортсменов есть как профессиональные игроки, так и селебрити-любители. В этот раз на поле столкнулись команды Броук Бойз и МатчТВ. Игра была товарищеской, соперники в таких встречах прощупывают брешь и отрабатывают тактики для будущих матчей.

«Мы приехали получить удовольствие, подготовиться к послезавтрашней игре кубка селебрити, поэтому сейчас в великолепном настроении, лето…. Короче, проводим время с удовольствием», — рассказал комментатор Матч ТВ Роман Нагучев.

В итоге Евгений Плющенко так и не смог одержать в этот день победу. Он получил травму уже в первом тайме, к счастью, без серьезных повреждений. Остаток матча ему довелось провести на бровке, вместе со своей семьей болея за его команду. В итоге победу одержали Броук Бойз. Болельщики обеих команд остались довольны происходящим, тем более, что уже в сентябре начнется новый сезон матчей.