Подмосковье 19 апреля 2023, 12:25 Футбольный манеж и крытый каток достроят в Домодедове к концу года фото — Алексей Приходько

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В Домодедове продолжается строительство футбольного манежа и крытого катка в микрорайоне Северный в Домодедове. Работы планируют завершить до конца 2023 года.

Общая площадь объектов составляет 10 тысяч квадратных метров. Работы на них контролируются ежедневно, сообщил глава комитета по культуре, делам молодежи и спорту округа Александр Епишин.

В крытом катке площадью пять тысяч квадратов заливают фундамент, бетонируют цоколь и монтируют железобетонные колонны. Ледовое поле будут устанавливать после монтажа крыши. Территорию вокруг здания благоустроят.

На футбольном манеже той же площади уже возвели стены, установили окна. Сейчас рабочие заканчивают устройство фасада. Внутри объекта кладут кирпичные перегородки, ведут электромонтажные работы и штукатурят стены.

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