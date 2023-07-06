Подмосковье 06 июля 2023, 14:42 Футбольный клуб «Витязь» из Ногинска стал двукратным победителем международного турнира в Турции Фото: ФК «Витязь»

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Футболисты 2013 года рождения из ФК «Витязь» стали двукратными чемпионами международного межсезонного турнира в Турции Friendship Cup. Об успехах юных спортсменов из Ногинска рассказали в Минспорте Подмосковья.

Парни приняли участие сразу в двух турнирах: среди игроков 2012 и 2013 годов рождения. В обеих возрастных категориях подмосковные футболисты одержали по пять уверенных побед и стали обладателями международного трофея.

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Команде из Ногинска противостояли один коллектив из Казахстана и четыре клуба из Турции, в том числе молодые представители академии «Бешикташ» из Стамбула — этот клуб является одним из сильнейших в стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для местных жителей открыли 417 школьных стадионов, где можно позаниматься спортом.

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