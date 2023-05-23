Подмосковье 23 мая 2023, 18:08 Футбольный клуб «Солнечногорск» обыграл команду из Лобни на чемпионате Московской области

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Футбольный клуб «Солнечногорск» выиграл 5-й матч на чемпионате Московской области. Команда сыграла с соперниками из Лобни со счетом 6:0.

Первый гол футболисты из Солнечногорска забили уже на 4-й минуте матча. Следом капитан команды Бека Циколия, воспользовавшись ошибкой защитника, удвоил преимущество. Всего солнечногорцы забили шесть мячей в ворота соперника.

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«Наш футбольный клуб с начала сезона показывает высочайший уровень — об этом говорят пять побед в первых пяти матчах», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Всего в рамках чемпионата Московской области среди мужских команд пройдет 24 игры, из которых пять уже позади. Ранее солнечногорцы в первом туре обыграли команду из Одинцова, во втором — из Клина, в третьем — «Фарт» из Селятино, а в четвертом — «Чайку» из Королева.

Следующий матч футбольный клуб сыграет дома с командой «Легион» из Ивантеевки. Игра пройдет на стадионе «Металлург» в Солнечногорске 27 мая в 16:00.

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