Подмосковье 19 апреля 2023, 14:22 Футбольный клуб из Химок проведет домашний матч с московским «Торпедо» 22 апреля

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Футбольный клуб «Химки» сыграет матч с московским «Торпедо» 22 апреля. Игра пройдет на домашнем стадионе в Химках и станет второй в истории противостояния двух команд в российской Премьер-лиге. Ранее в гостевом матче химчане обыграли торпедовцев со счетом 3:1.

Атакующий полузащитник футбольного клуба «Химки» Аяз Гулиев рассказал, что соперник сильный, но команда настроена на победу. Он добавил, что матчи на своем поле всегда проходят спокойнее и увереннее.

Это будет вторая игра под руководством тренера Андрея Талалаева, с которым весной клуб заключил пятилетний контракт. С новым тренером химчане уже сыграли вничью с «Крыльями Советов».

Субботний матч с «Торпедо» начнется в 14:00, а перед этим гости «Арены Химки» поучаствуют в развлекательной программе. В перерыве среди болельщиков разыграют призы.

Билеты можно купить на официальном сайте футбольного клуба. Для посещения стадиона необходима карта болельщика, оформить которую можно на сайте «Госуслуги».

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