13 марта 2024, 16:13
Футбольный клуб из Химок обыграл «Краснодар» в матче Кубка России
Футбольный клуб «Химки» в матче Пути регионов Кубка России принимал на домашнем поле одного из лидеров Российской Премьер-Лиги — «Краснодар». Встреча завершилась победой подопечных Андрея Талалаева со счетом 2:0.
Хозяева поля с первых минут показали преимущество в игре. Уже в первом тайме счет открыл Хетаг Хосонов, забив пенальти. Вторая половина встречи также прошла успешно для футболистов «Химок». Мяч в ворота «Краснодара» отправил Олег Исаенко, не оставив шанса соперникам.
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«Хорошая игра. Как и предполагали, было много борьбы. Получалось нейтрализовать сильные стороны „Краснодара“. Уже говорил: уверен во всех, кто выходит у нас в стартовом составе», — прокомментировал главный тренер футбольного клуба «Химки» Андрей Талалаев.
«Химки» проводят 16-ю игру без поражений. Сейчас команда лидирует в таблице Первой лиги, набрав 42 очка. Игроки встретятся с командой «Нефтехимик» 18 марта.
Напомним, в начале февраля губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.
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