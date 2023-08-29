Подмосковье 29 августа 2023, 17:16 Футбольный клуб «Химки» сыграл вничью с «Волгарем» из Астрахани в матче Первой лиги Дарья Савинова

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Футболисты клуба «Химки» сыграли вничью с «Волгарем» из Астрахани в седьмом туре Первой лиги. Встреча в Подмосковье завершилась со счетом 0:0.

Перед игрой «Химки» являлись фаворитами матча. Команда создала множество моментов, которые футболисты так и не смогли реализовать. По словам главного тренера подмосковной команды Андрея Талалаева, главная причина отсутствия голов — спешка.

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«Все хотят забить, понимают, что надо оправдывать доверие. Второй момент — пока отсутствует сыгранность. Мы говорили о том, что команде нужно шесть-семь туров для того, чтобы нащупать сочетание. У нас каждый раз в линии атаки выходят новые игроки. Нет сыгранности, взаимодействия, пока работаем над этим», — подчеркнул специалист.

После семи туров «Химки» заняли девятую строчку в турнирной таблице. Астраханский «Волгарь» расположился на последнем месте.

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