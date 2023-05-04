Подмосковье 04 мая 2023, 16:48 Футбольный клуб «Химки» сыграет с московским «Динамо» на домашней арене

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Футбольный клуб «Химки» проведет домашний матч с московским «Динамо» в рамках 26-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Игра начнется 6 мая в 14:00 на стадионе «Арена Химки».

Сейчас футбольный клуб из Химок набрал 17 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. До финала Российской Премьер-лиги остается пять туров.

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«Я думаю, все будет хорошо, и мы останемся в Российской Премьер-лиге. Нужно выиграть оставшиеся матчи. Будет тяжело, но приложим все усилия», — поделился защитник футбольного клуба «Химки» Лев Скворцов.

Поддержать команду и купить билеты на матч можно на сайте футбольного клуба. Для этого нужно иметь «Карту болельщика». Ее можно оформить на сайте «Госуслуги», а также в баскетбольном центре «Химки»: 5 мая — с 10:00 до 18:00 и 6 мая — с 09:00 до 15:00.

Процедура займет несколько минут. При себе нужно иметь паспорт и свидетельство о рождении для детей младше 14 лет.

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