Подмосковье 21 июля 2023, 16:11 Футбольный клуб «Химки» провел открытую тренировку для фанатов Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Футбольный клуб «Химки» провел открытую тренировку для болельщиков на стадионе «Родина». Мероприятие прошло в преддверии матча с «Торпедой». Фанаты красно-черных сделали памятные фотографии и получили автографы любимых игроков.

Тренировка началась с традиционной разминки, затем спортсмены выполнили задания с мячом, сделали упражнения на координацию и комплекс для вратарей. Болельщики поддерживали футболистов плакатами и кричалками, участвовали в викторине на знание клуба и розыгрыше призов.

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«Самое главное — это болельщик, который приходит на трибуны и поддерживает клуб всем сердцем. Считаю, что такие встречи очень важны, очень приятно было познакомиться со всеми», — поделился нападающий футбольного клуба «Химки» Аршак Корян.

Открытую тренировку посетили дети из семей участников СВО, жители Химок и активисты «Молодой гвардии». Она прошла в рамках проекта «Старший брат» партии «Единая Россия». Главная цель таких мероприятий — приобщить подростков к активному и здоровому образу жизни, а так же дать им площадку для коммуникации.

Напомним, что футбольный клуб «Химки» сыграет первый матч на домашнем поле 24 июля. Красно-черные встретятся с московским «Торпедо» на стадионе «Арена Химки». Приобрести билеты на матч можно на сайте. Для посещения домашних матчей команды в рамках игр Первой лиги «Карта болельщика» не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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