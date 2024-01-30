Подмосковье 30 января 2024, 16:36 Футбольный клуб «Химки» отметил 27-й день рождения Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Сегодня футбольный клуб Химок отметил свой 27-й день рождения. Несмотря на праздник, спортсмены провели его на выездных сборах. Первая игра футболистов в этом году состоится уже 4 марта.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Футбольная команда «Химки» образовалась в 1996 году путем объединения двух городских коллективов — «Новатор» и «Родина». В этом же году спортсмены участвовали в первенстве России среди любительских команд. Благодаря успешному сезону они перешли на профессиональный уровень.

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Таким образом, некоммерческое муниципальное учреждение «Футбольный клуб Химки» было официально создано 30 января 1997 года. Эта дата стала днем рождения клуба. Первым тренером футбольного клуба стал Владимир Штапов.

Первые игры «Химок» начались в Третьей лиге, и уже в первом сезоне футболисты вышли во Второй дивизион. Там они играли с 1998 года и взяли золото в 2000 году. В 2005 году команда стала обладателем серебряных медалей Кубка России, уступив в финале московскому ЦСКА. Через год клуб впервые в истории вышел в Премьер-лигу. Там футболисты выступали три года.

Сейчас «Химки» готовятся к своей первой игре в этом году в рамках Мелбет первой лиги. Футболисты проведут ее 4 марта против команды «Тюмень».

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