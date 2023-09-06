Подмосковье 06 сентября 2023, 15:29 Футбольный клуб «Химки» организует для болельщиков бесплатный выезд на матч Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Футбольный клуб «Химки» обеспечит бесплатный автобус для своих болельщиков в Тулу. В этом городе пройдет матч с «Арсеналом» в рамках девятого турнира МЕЛБЕТ-Первой лиги.

Отправление автобуса назначили на 11 сентября в 10:30 от «Арены Химки». Выезд обратно запланировали на 19:00. Несовершеннолетние могут отправиться в поездку только в сопровождении родителей.

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Для подачи заявки необходимо отправить серию и номер паспорта, дату рождения, а также номер телефона на почту fans@fckhimki.ru. Число мест ограничено.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят 13 крупных спортивных объектов в этом году. В их числе катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы, бассейны и многое другое.

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