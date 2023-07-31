31 июля 2023, 14:42
Футбольный клуб «Химки» обыграл команду из Нижнекамска на турнире Первой лиги чемпионата России
Матч третьего тура Первой лиги чемпионата России по футболу завершился победой футбольного клуба «Химки» над «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Игра закончилась со счетом 1:0. Пенальти на 87-й минуте принес победу красно-черным.
«Мы выбрали тактику в три защитника. Я считаю, в первый отрезок до дождя с градом наша команда доминировала на поле. Мы забили заслуженный гол с пенальти», — рассказал главный тренер Андрей Талалаев.
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Футбольный клуб «Химки» уже набрал три очка в трех играх и теперь занимает девятую строчку в турнирной таблице. Так, новый сезон стартовал с победы над командой из Тюмени со счетом 3:0. Затем на домашней встрече красно-черные уступили клубу «Торпедо Москва» со счетом 1:2.
Следующая игра запланирована на 5 августа. Футбольный клуб «Химки» проведет гостевой матч против «Шинника» из Ярославля. Карта болельщика для посещения стадиона не требуется.
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