Подмосковье 31 июля 2023, 14:42 Футбольный клуб «Химки» обыграл команду из Нижнекамска на турнире Первой лиги чемпионата России Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Матч третьего тура Первой лиги чемпионата России по футболу завершился победой футбольного клуба «Химки» над «Нефтехимиком» из Нижнекамска. Игра закончилась со счетом 1:0. Пенальти на 87-й минуте принес победу красно-черным.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

«Мы выбрали тактику в три защитника. Я считаю, в первый отрезок до дождя с градом наша команда доминировала на поле. Мы забили заслуженный гол с пенальти», — рассказал главный тренер Андрей Талалаев.

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Футбольный клуб «Химки» уже набрал три очка в трех играх и теперь занимает девятую строчку в турнирной таблице. Так, новый сезон стартовал с победы над командой из Тюмени со счетом 3:0. Затем на домашней встрече красно-черные уступили клубу «Торпедо Москва» со счетом 1:2.

Следующая игра запланирована на 5 августа. Футбольный клуб «Химки» проведет гостевой матч против «Шинника» из Ярославля. Карта болельщика для посещения стадиона не требуется.

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

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