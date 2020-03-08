Футбольный фестиваль «Лига мам» прошел в Балашихе

Фестиваль «Лига мам», приуроченный к 8 Марта, состоялся в Балашихе. В нем приняли участие около 100 человек. Два клуба из Балашихи сразились с гостями из Раменского и Москвы.

Источник фото: телеканал «360»

Завтрак в постель — это неспортивно, решила Людмила — и 8 Марта привела семью на стадион. Все началось с увлечения мужа: смотрел матчи по телевизору, играл за любительскую команду. Потом сын пошел на футбол. Последней подтянулась мама. Теперь и она гоняет мяч на поле — и не может остановиться.

Источник фото: телеканал «360»

«У нас каждая суббота так проходит, каждый вечер у нас семейный футбол: сначала у мужа тренировка с сыном, потом у меня», — делится Людмила.

Источник фото: телеканал «360»

К предстоящей игре футболистка готовится вместе с соперницей. Альсина начинала в «Лиге мам» микрорайона Железнодорожный. На прошлом фестивале играла за них, но недавно запустила собственный клуб в Алексеевской роще. Север и юг Балашихи обязательно выяснят, кто сильнее, но не в этот раз — 8 Марта сыграют для удовольствия.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы играем ради праздника, у нас праздничное настроение. Такого чувства соперничества нет. Главная цель — это праздник», — сказала капитан любительской команды «АРМамы» Альсина Денишева.

Источник фото: телеканал «360»

На фестиваль «Лига мам» приехали четыре команды. Два клуба из Балашихи соревновались с гостями из Раменского и Москвы. Встречу можно смело назвать межрегиональной. Она проходит уже третий раз. В этом году и помещение солиднее — играют на манеже спорткомплекса «Метеор», и участников больше — около 100 взрослых и детей.

Источник фото: телеканал «360»

«Каждый участник нашего фестиваля получит какие-то призы, подарки. Для детей это будут медальки, сладкие медальки. Для участниц женского турнира уже будут посерьезнее награды. Пользуясь случаем, хочу поздравить женскую часть нашей страны с праздником», — сказал организатор фестиваля «Лига мам» Александр Кравченко.

Источник фото: телеканал «360»

Организаторы подчеркивают, что это не турнир, а семейный праздник. Главная цель — показать детям, что спорт — это круто, и заниматься им могут все.