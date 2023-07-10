Подмосковье 10 июля 2023, 17:55 Футбольное поле в парке «Пехорка-лес» в Балашихе откроют после реконструкции к сентябрю Мособлдума

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В сентябре в парке «Пехорка-лес» в Балашихе откроют футбольное поле после реконструкции. Ход работ осмотрел председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов во время рабочей поездки в округ.

Парламентарий напомнил, что в прошлом году по губернаторской программе «Парки в лесу» в Балашихе благоустроили Ольгинский лесопарк и зону отдыха у реки Пехорка. Специалисты на территории продлили набережную, проложили освещенные дорожки и установили детские и спортивные площадки.

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«Хороший проект — вовлечение лесных зон в правильное использование, с возможностью провести время как спокойно, так и активно, но определенно — безопасно, что главное», — отметил спикер.

По словам директора Объединенной дирекции парков Балашихи Артема Константиновского, к работам по обновлению футбольного поля приступили в июне. Сегодня специалисты укладывают подстилающие слои и устанавливают трибуны для болельщиков на 250 мест.

«Также вокруг футбольного поля будут проложены беговые дорожки протяженностью 1800 квадратных метров, установлен забор, сделано освещение. На объекте работает около 20 человек и пять единиц техники», — подчеркнул он.

Брынцалов добавил, что на обновленной зоне будут тренироваться юные спортсмены. Также на поле будут проводить мероприятия участники «Активного долголетия». В настоящее время «Пехорка-лес» является самым посещаемым парком в Подмосковье, ежегодно место посещают более 2,5 миллионов человек.

«Это правильно, что пользоваться новой инфраструктурой смогут все без исключения», — заключил спикер.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров отметил, что приведение в порядок зон притяжения и создание комфортных мест для отдыха являются ключевыми задачами для любого города. За последние пять лет в муниципалитете благоустроили более 20 территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе откроют более 180 парков.

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