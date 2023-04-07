Подмосковье 07 апреля 2023, 16:03 Футбольное поле с подогревом появится на стадионе «Орион» в Балашихе

Читать 360tv в

Капитальный ремонт начался на стадионе «Орион» в Балашихе в январе. В рамках реконструкции здесь обустроят футбольное поле с подогревом.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров рассказал на выездном совещании, что работы на поле начнутся уже на этой неделе.

Реклама

«Будет полная реконструкция футбольного поля. Планируем сделать его с подогревом, чтобы ребята могли заниматься круглогодично. По спортивным залам договорились нарастить темп — увеличить количество людей на объекте. Наша задача — закончить работы уже в этом году», — рассказал Сергей Юров.

Кроме футбольного поля, реконструируют основной корпус, подтрибунное пространство и детско-юношескую спортивную школу. Демонтажные работы на объекте уже выполнены на 84%. Вскоре строители приступят к штукатурке стен в двух спортивных залах и бассейне.

Занятия секции адаптивного спорта на время ремонта перенесли в физкультурно-оздоровительный комплекс «Спортивная Купавна», а пловцы тренируются в физкультурно-оздоровительном комплексе в микрорайоне Заря. Для тренировок по игровым видам спорта задействовали спортзалы общеобразовательных учреждений.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».