Подмосковье 14 августа 2023, 13:30 Футбольное поле с подогревом откроют в спортивном центре «Орион» в Балашихе осенью Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Футбольное поле спортивного комплекса «Орион» в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе планируют открыть в сентябре. Строители установили мачты для освещения, смонтировали систему отопления. В ближайшее время начнут укладывать покрытие.

Рабочие приступят к благоустройству территории и укладке основания для беговых дорожек с 25 августа.

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«„Орион“ — это центральный спортивный объект Железнодорожного. Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева на работы выделено около миллиарда рублей. В сентябре планируем открыть поле и допустить до занятий воспитанников детско-юношеской спортивной школы», — сказал глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров.

Работы ведутся также в здании физкультурно-оздоровительного комплекса и помещениях под трибунами. Строители делают кирпичные перегородки и укладывают плитку в чаше бассейна.

После реконструкции там можно будет проводить соревнования федерального и регионального уровня.

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