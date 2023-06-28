Подмосковье 28 июня 2023, 09:00 Футбольное поле на стадионе «Орион» в Балашихе реконструируют к 1 сентября

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Реконструкция футбольного поля на стадионе «Орион» в Балашихе завершится к 1 сентября. Однако полностью работы по модернизации спортивного комплекса строители выполнят лишь к лету 2024 года.

Глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров побывал на стройплощадке во время выездного совещания 27 июня.

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«Стадион „Орион“ — это центральный спортивный объект микрорайона Железнодорожный. Здесь дети занимаются в спортивных секциях и просто приходят любители. В этом году стадион попал в программу по реконструкции, выделен почти миллиард рублей. Сейчас здесь выполнены демонтажные работы по футбольному полю, подтрибунному помещению, фоку с бассейном. Подрядчик ведет монтаж перегородок. К 1 сентября планируют завершить работы по футбольному полю», — сказал Сергей Юров.

«Орион» включает в себя основной корпус, подтрибунное пространство, футбольное поле и детско-юношескую спортивную школу. Когда все эти объекты капитально отремонтируют, там можно будет проводить региональные и федеральные соревнования по различным видам спорта.

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