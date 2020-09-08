Футбольное поле и беговые дорожки появятся во Власихе. Новый ФОК достроят весной 2021 года

Во Власихе весной 2021 года появится физкультурно-оздоровительный комплекс. Строители уже начали выкладывать покрытие футбольного поля и благоустраивать территорию в этом подмосковном городе.

Строительство ФОКа во Власихе на улице Маршала Жукова ведется в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

По данным пресс-службы, строительные работы планируют завершить весной 2021 года. Общая площадь комплекса в Подмосковье составит 1613 квадратных метров.

«На данный момент на объекте ведется устройство покрытия футбольного поля, устройство наружных инженерных сетей, монтаж металлоконструкций здания ФОКа, устройство подъездных путей, благоустройство территории», — говорится в сообщении подмосковного министерства.

У горожан появится ФОК с футбольным полем, беговыми дорожками и трибунами на 500 мест. Также в комплексе будут раздевалки, медицинский кабинет, комнаты для персонала и спортивные залы. Территорию вокруг здания благоустроят, высадят деревья и организуют парковку.