Футбольное отделение спортивной школы «Керамик» открыли в Балашихе

В Балашихе открыли футбольное отделение спортивной школы «Керамик». Оно образовано на базе многофункционального спортивного комплекса «Орион» в микрорайоне Железнодорожный.

В церемонии торжественного открытия футбольного отделения спортивной школы «Керамик» принял участие глава Балашихи Сергей Юров.

«Сегодня важный день, мне очень приятно вас видеть, дорогие ребята! Надеюсь, что непогода не изменит вашего боевого настроения, все получат на футбольном празднике заряд хорошего настроения, а победит сильнейший. Хорошей вам игры, с праздником!» — обратился к спортсменам Сергей Юров.

Он добавил, что футбольное отделение спортивной школы «Керамик» — первое подобное отделение в микрорайоне Железнодорожный. Теперь на базе СК «Орион» начнут подготовку профессиональных футболистов.

В день открытия нового отделения на поле спортивного комплекса провели футбольный турнир «Чемпионат Европы школы „Керамик“». В нем поучаствовали порядка 150 спортсменов.

«У нас сегодня историческое событие. У нас в отделении около 350 детей, включая девчонок. Мы проводим детский турнир. Играют ребята 2009–2012 годов рождения. Мы сделали так, что наши команды символически представляют какую-то страну на чемпионате Европы, Россию в том числе. У нас играют не „Керамик“ с „Метеором“, а, условно, „Франция“ против „России“. У нас сейчас около 40 девчонок, две команды, одна из них будет в этом году выступать в чемпионате Московской области», — рассказал заместитель директора по спортивной работе спортшколы «Керамик» в Балашихе Владимир Сельдяков.

Также для участников торжественного открытия организовали полевую кухню и выставку современной спасательной техники. Все желающие смогли увидеть в натуральную величину автомобиль химической защиты на базе «Газель», автомобиль быстрого реагирования с аварийно-спасательным инструментом, квадроцикл со спасательным инструментом, автоцистерну на базе ЗИЛ 130-го типа, раритет 80-х годов автоцистерна на базе КамАЗа, а также автолестницу на базе внедорожного КамАЗа высотой вылета стрелы 50 метров.

В многофункциональном спортивном комплексе «Орион» в Балашихе работают многочисленные секции: плавание, аквааэробика, грудничковое плавание, баскетбол, мини-футбол дзюдо, ушу, миксфайт, бокс, тхэквондо, карате, бадминтон, большой и настольный теннис, спортивные бальные танцы, а также шахматы, робототехника. В свободном доступе для жителей города находятся беговые дорожки ядра стадиона и легкоатлетические сектора со спортивными снарядами. В зале адаптивной физкультуры проводятся занятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего на постоянной основе в спортивном комплексе занимается 2800 жителей города, 90% из них — дети до 16 лет.