Подмосковье 14 июня 2023, 17:08 Футбольная команда Солнечногорска обыграла клуб из Одинцова на чемпионате Подмосковья

Читать 360tv в

Футбольная команда из Солнечногорска обыграла клуб «Витязь — СШ Старый городок» из Одинцова на чемпионате Московской области. Это восьмая победа солнечногорцев на соревнованиях.

Игра прошла на стадионе «Металлург» в Солнечногорске. Первый гол в ворота соперника на 20-й минуте матча забил Артем Лукьянов после подачи углового удара. Итоговый счет матча был 7:1 в пользу хозяев поля.

Реклама

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков отметил, что команда показывает максимальный результат на межмуниципальных соревнованиях Московской области по футболу Лига Б-1.

Солнечногорцы уже обыграли ранее команды «Одинцово», «Клин», «Фарт» из города Селятино, «Чайку» из Королева, «Легион» из Ивантеевки, «ФОК» из Щелкова и команду из Лобни. Следующая встреча будет с командой «Багратион» в Можайске 17 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».