Подмосковье 10 марта 2023, 16:31 Футболисты клуба «Химки» провели спортивный мастер-класс в гимназии № 4

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Игроки футбольного клуба «Химки» провели выездной мастер-класс для учеников 5-го и 6-го классов гимназии № 4. Мероприятие прошло в рамках проекта «Футбол в школе».

Секретами владения мячом с ребятами поделились защитник Никола Антич и полузащитник Роман Гбане.

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«Наши футболисты поиграли с ребятами в футбол, показали парочку трюков из фристайла и, конечно же, пригласили школьников на ближайший домашний матч с „Ростовом“», — рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Химки».

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Проект «Футбол в школе» также призван вовлечь девочек в занятия спортом, поэтому игроки клуба «Химки» сыграли с юными футболистками контрольный матч. В конце встречи спортсмены провели автограф-сессию, сделали фотографии со всеми желающими и ответили на вопросы ребят.

«Дети с радостью приняли участие в мастер-классе, задавали вопросы, хотели узнать много нового. Мы, конечно же, обменялись контактами для дальнейшего сотрудничества», — рассказала учитель физической культуры гимназии № 4 Ольга Кирсанова.

Ранее Российский футбольный союз предоставил гимназии № 4 спортивный инвентарь: мячи, манишки и конусы. Школьные учителя также прошли обучение по основам футбола и современным методикам занятий.

Напомним, что Подмосковье получило первое место на всероссийском форуме за разработку спортивного онлайн-портала. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, этот стартап дал жителям максимально полную информацию о ледовых аренах, стадионах, бассейнах, ценах на тренировки и не только.

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