Подмосковье 25 декабря 2023, 15:39 Футболисты из Мытищ заняли 2-е место на турнире в память о заслуженном тренере Мосягине

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Юношеские соревнование по футболу прошли на стадионе «Строитель» в Мытищах. Турнир посвятили памяти заслуженного тренера России Сергея Мосягина. Городская команда выиграла серебро состязаний.

Традиционное новогоднее первенство проходит в Мытищах уже 19 лет. В этом году в соревнованиях приняли участие восемь команд из Московской области. Турнир прошел среди юношей 2012 года рождения.

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В финале встретились команды из Сергиева Посада и Мытищ. В этом году удачливее оказались гости, они забрали золотые награды. Второе место заняли спортсмены из Мытищ. Бронзу выиграли футболисты из Ивантеевки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.

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