26 июня 2023, 13:42
Футболисты из Мытищ одержали победу над командой «Купавна» на соревнованиях Московской области
Футболисты из Мытищ одержали победу над командой «Купавна» на межмуниципальных соревнованиях Московской области — Лига В3. Домашний матч команды «ЦФКиС» прошел на стадионе «Строитель».
Антон Мощенко из команды «ЦФКиС» открыл счет уже на 3-й минуте матча. Он же отличился и на последней минуте матча, установив окончательный результат — 4:0. Еще два гола на счету Максима Артищева и Александра Широкожухова. Команда из Балашихи не смогла забить в ворота соперников ни одного мяча.
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