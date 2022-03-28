Футболисты из Лотошина стали первыми на детско-юношеском первенстве в Сочи

Сборная юных футболистов из городского округа Лотошино заняла первое место в финале детско-юношеских соревнований «Территории футбола» в Сочи. Причем ребята не занимаются футболом на профессиональном уровне, это обычная дворовая команда. Но благодаря их силе духа, желанию играть и навыкам, они смогли победить.

Депутат Госдумы Сергей Колунов заявил, что не сомневался в победе команды из Лотошина. «Счастлив за них, за их победу, за то, что Московская область — лидирует и в части спортивных достижений. Наш регион, и наши мальчишки — лидеры! Поздравляю каждого победителя и их тренера», — отметил он.

Колунов подчеркнул, что с самого первого дня пребывания на соревнованиях ребята не проиграли ни одну игру, хотя соперники были серьезные. Первый матч с командой из Ногинска завершился со счетом 5:0 в пользу сборной Лотошина. Команду из Ростова-на-Дону они обыграли со счетом 4:1, встреча со сборной из Перми тоже завершилась победой сборной из Лотошина со счетом 3:1.

Матч Лотошино — Долгопрудный закончился со счетом 3:2. Пятый они провели с командой Перми и вышли победителям со счетом 4:3. В финале ребята сыграли со сборной из Электростали. Встреча закончилась со счетом 1:0.

Тренер и наставник команды Кирилл Камынин выразил надежду на дальнейшие победы юных спортсменов, а также искренне поблагодарил всех болельщиков.

«Это просто невероятно! Эти эмоции не передать! Команда в этом возрасте у нас подобралась очень перспективная. Мы все счастливы, эмоции зашкаливают! Будем стараться и дальше расти и прогрессировать, встречаясь с иногородними соперниками. Спасибо всем, кто болел за нас! Ваша поддержка — для нас очень важна!» — сказал он.

В Московской области активно развивается и хоккей. Это один из любимых видов спорта в регионе. В этом сезоне в Подмосковье открыли 258 коробок для игр, а по выходным проходили матчи «Легенд хоккея» против дворовых команд.

В феврале одну из новых ледовых арен в Балашихе посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев, чтобы пообщаться с ребятами, которые учатся играть в хоккей и просто кататься на коньках. Глава региона предложил провести для них мастер-класс с Сергеем Мозякиным.