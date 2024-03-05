Подмосковье 05 марта 2024, 14:12 Футболисты из Егорьевска победили на XVI международном турнире имени Левина-Когана Фото: пресс-служба СШОР «Зенит»

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Футболисты из Егорьевска победили на XVI международном юношеского турнире памяти заслуженного тренера РСФСР Бориса Левина-Когана. Спортсмены академии «Мастер-Сатурн» обыграли в решающем матче команду СШОР «Зенит».

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, борьба была напряженной — команды постоянно перехватывали инициативу, однако к финальному свистку футболисты из Егорьевска пришли со счетом 3:1.

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В групповом этапе подмосковные спортсмены со счетом 4:0 обыграли владикавказскую «Аланию» и академию «KIFS» из Алма-Аты. Также «Мастер-Сатурн» выиграл у СШОР «Зенит» — 2:1. В полуфинале со счетом 3:0 команда «Пахтакор» из Ташкента проиграла спортсменам из Егорьевска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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