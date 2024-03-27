Подмосковье 27 марта 2024, 17:49 Футболист из Балашихи Александр Добродицкий подписал контракт со «Спартаком» Пресс-служба администрации г. о. Балашиха

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Воспитанник балашихинской спортивной школы «Метеор» Александр Добродицкий подписал контракт со «Спартаком». Молодой человек также отобрался в футбольную Академию клуба из более чем 100 претендентов.

По словам тренера, спортсмен всегда отличался лидерскими качествами, трудолюбием и дисциплиной.

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«Поздравляем воспитанника нашей спортивной школы и его тренера-преподавателя Казенникова Павла Александровича с достигнутыми результатами, желаем успехов и новых футбольных достижений уже в составе народной команды», — отметил директор спортивной школы «Метеор» Евгений Николаев.

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