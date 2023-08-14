Подмосковье 14 августа 2023, 15:45 Футболист Евгений Алдонин провел автограф-сессию в парке Истры ко Дню физкультурника Телеканал «360»

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Знаменитый футболист Евгений Алдонин провел автограф-сессию в Истре. Встречу титулованного спортсмена с поклонниками приурочили ко Дню физкультурника.

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Евгений Алдонин ответил на вопросы жителей Истры и раздал автографы. Мероприятие прошло в городском парке в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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«Главное — это инфраструктура. Чтобы были места, где дети могли бы заниматься. Я считаю, что от количества придет и качество. Чем больше детей занимаются спортом, чем больше этому государство способствует, вовлекая детей, тем больше у нас выйдет спортсменов», — отмтеил Евгений Алдонин.

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Напомним, в июле в Истру также приезжали звезды отечественного футбола — Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Самедов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов и Александр Филимонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» в регионе пройдут сотни фестивалей и других развлекательных мероприятий.

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