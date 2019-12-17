Футбол на ощупь. Незрячие чемпионы России провели мастер-класс для химкинских школьников

В школе № 29 Химок мастер-класс по футболу провели незрячие спортсмены — многократные чемпионы и призеры Всероссийских и международных соревнований. Мероприятие было организовано футбольным клубом «Химки» и региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива».

На турнирах по футболу среди незрячих спортсменов используют специальные мячи. Они гремят как погремушка — ведь футболисты могут рассчитывать только на слух. И на опыт. В этой игре спортсмены из команды Московской области настоящие асы. Ученики школы № 29 совсем не ожидали, что встретятся с настолько сильными игроками.

«Я думал, что как-то на ощупь, думал, что даже по мячу могут не попадать, а на самом деле все удары были очень сильные. И в створ все летело», — отметил ученик СОШ № 29 Максим Юрченко.

Источник фото: телеканал «360»

По словам старшего тренера подмосковной команды по футболу для незрячих «Авангард» Николая Берегового, слух — это, пожалуй, самый важный навык в этой игре.

Одновременно нужно слышать мяч, соперника, который его отбирает, тренера за воротами, который подсказывает, и голкипера — где он находится относительно штанги ворот.

«И еще надо подумать, что предпринять, как предпринять следующее действие. Это все мгновенно, доли секунды. Поэтому напряжение колоссальное. И отдача сил зашкаливает», — подчеркнул Николай Береговой.

Источник фото: телеканал «360»

Следующий этап — школьники пробуют так же, как незрячие чемпионы, — не играть, а хотя бы довести мяч до ворот и забить гол.

Подмосковная команда выиграла немало турниров. Спортсмены — 12-кратные чемпионы России и многократные призеры и победители Кубка Европы.

«Что должен уметь игрок — это вопрос достаточно сложный в том плане, что всему нужно учиться. А чтобы научиться, нужно обладать терпением, потому что первые шаги — они очень сложные у всех. И у меня в этом футболе далеко не сразу все получалось», — рассказал нападающий команды Московской области по футболу для незрячих «Авангард» Никита Егоров.

Источник фото: телеканал «360»

Попробовали свои силы в незрячем футболе и звезды ФК «Химки». Спортсмены справились с задачей на отлично, но на поле они были вдвоем.

«Во-первых, там больше ориентируешься на звук. Во-вторых, я ничего не видел, то есть на тебя надевают маску, и ты ничего не видишь. Только чувствуешь мяч. То есть, если ты его из виду потерял, то все, для тебя это тяжело будет. Там уже только на голос партнера, на подсказку ориентируешься и все», — поделился впечатлениями защитник футбольного клуба «Химки» Александр Смирнов.

Источник фото: телеканал «360»

Этот мастер-класс — совместная идея футбольного клуба «Химки» и региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива».

Источник фото: телеканал «360»

«У нас проект идет уже несколько лет не только в Москве, Подмосковье, но и в разных городах России. Это и Республика Коми, Нижегородская область, Республика Саха. В рамках проекта дети с инвалидностью и без вместе занимаются футболом. Проект реализуется в школах, в каждом регионе есть пять школ. В этих пяти школах есть учителя физкультуры, которые проходят специализированное обучение по адаптивному физическому воспитанию», — рассказала руководитель спортотдела организации людей с инвалидностью «Перспектива», руководитель FIFA Футбол «Во имя надежды» Людмила Котова.

Источник фото: телеканал «360»

Незрячие футболисты доказывают: чтобы играть в футбол, не нужно обладать какими-то особенными навыками. Главное — упорство, труд и желание научиться. И тогда точно все получится.