Футбол и баскетбол в своем дворе. Обновленная спортплощадка открылась в Звенигороде

В Звенигороде завершился ремонт спортивной площадки в районе Восточный. Теперь жильцы 3-го микрорайона могут приходить во двор дома № 15, чтобы поиграть в футбол или подготовиться к сдаче норм ГТО. Об этом сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

В одной секции спортивной площадки отремонтировали ограждение, установили баскетбольные кольца, футбольные ворота. На спортплощадке уложили травмобезопасное резиновое покрытие. В другой секции организовали дополнительное спортивное пространство и установили два современных комплекса: один из них предназначен для тренировок норм ГТО, второй — комбинированный спортивный тренажер «Велостепошагоход».

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов пояснил, что спортивный объект был приведен в порядок в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, так как площадка не отвечала запросам времени. Сейчас все ремонтные работы завершены, и спортсооружение соответствует требованиям безопасности.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

«Приятно видеть, что площадка популярна среди юных звенигородцев не только в летний период, но и во время учебного года. Дворовые спортплощадки — важная составляющая воспитания здорового и социально активного подрастающего поколения», — сделал акцент глава муниципалитета.

С просьбой об устройстве основания спортивной площадки во дворе дома № 15 к Андрею Иванову и депутату Госдумы Оксане Пушкиной во время инспекции звенигородского микрорайона Восточный обратились местные жители. Сейчас они ежедневно проводят время на спортивной площадке.

Источник фото: администрация Одинцовского городского округа

«Здорово, что сегодня в нашем дворе появилась современная обновленная спортивная площадка, — сказала жительница микрорайона Восточный Анастасия Толстошеева. — Теперь наши дети после учебы спешат поиграть в мяч, а родители после работы — заняться спортом».

Анастасия Толстошеева поблагодарила Андрея Иванова за оперативное решение вопроса и развитие дворового спорта в Звенигороде. Дальнейшее благоустройство микрорайона Восточный находится на личном контроле главы Одинцовского городского округа.