Подмосковье продолжило акцию «Доброе дело». В Донбасс прибыли еще две фуры с гумпомощью

Еще две фуры с гуманитарной помощью прибыли сегодня в Донецк из Московской области. Груз собрали в рамках акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Машины приехали в город около 06:00 в составе большого гуманитарного конвоя. Всего в нем было 18 грузовиков.

«Часть груза из Подмосковья передали в пункт распределения Народной милиции ДНР. Оставшуюся часть разгрузили на складе, который предоставила администрация Донецка на безвозмездной основе. Продукты рассортируют по индивидуальным наборам, чтобы потом передать людям, которые нуждаются в этой помощи на освобожденных территориях. В частности, часть груза отправится в Мариуполь», — рассказал руководитель аппарата Общественной палаты Московской области, координатор волонтерской миссии Подмосковья Александр Тарарев.

Он уточнил, что собранные в Подмосковье медикаменты также передадут медучреждениям города, среди них Республиканский травматологический центр и детский центр, где будет распределяться эта медпомощь.

«Туда прибудут представители других больниц, которые на месте определяют, что им необходимо в соответствии со своими потребностями. Потому что там не только медикаменты, но и специальные медсредства для проведения операций», — пояснил Тарарев.

Местные жители получат индивидуальные наборы с гумпомощью из рук в руки.

По словам сотрудника Народной милиции ДНР по гуманитарному направлению Татьяны Бодриной, больше всего людям нужна вода, она сейчас буквально на вес золота. «Донецк уже второй месяц без воды», — пояснила собеседница «360».

Заместитель директора Республиканского травматологического центра Вадим Оноприенко отметил, что врачам очень нужны комплектующие к аппаратам внешней фиксации.

«Раненых очень много, много людей с минно-взрывными травмами, 60-70% приходится на конечности. Ранения агрессивные. Нужны такие аппараты. <…> Людей [в больнице] много, ранения тяжелее, чем в 2014 году. Поступают раненые с передовой, мирные жители с окраины Донецка, из Мариуполя, Волновахи», — поделился он.

Акция «Доброе дело», которую предложили провести дети Подмосковья и поддержал губернатор региона Андрей Воробьев, стартовала в Московской области в апреле. Меньше чем за неделю удалось собрать 130 тонн гумпомощи. Первая фура отправилась в Донецк 16 апреля.