Фуры с гуманитарной помощью из Подмосковья доставили в Кременную

Московская область продолжает доставлять гуманитарную помощь жителям Донбасса. На этот раз фуры «Доброго дела» приехали в город Кременная Луганской Народной Республики. Вместе с гуманитарной миссией Московской области в город приехала корреспондент «360» Люся Александрова.

Главным центром распределения гуманитарной помощи жителям Кременной стала местная школа. Все грузовики разгружают у входа, доставленные коробки хранят в спортивном зале.

Раздачи «с колес», как это сделали в других пострадавших городах, нет. В Кременной создали базу людей, которые нуждаются в продуктах питания. Все наборы раздают по спискам либо развозят по адресам, если человек не может прийти самостоятельно.

«Мы также раздаем гуманитарную помощь тем, кто продолжает работать. У нас много людей из экстренных служб, которые выходят на службу и под обстрелами продолжают трудиться», — рассказал советник главы администрации города Владимир Лысенко.

Всю привезенную гуманитарную помощь сначала учитывают, чтобы распределить ее между нуждающимися, а после ее фасуют волонтеры, которые собирают наборы со всем необходимым.

Источник фото: телеканал «360»

Руководитель гуманитарной миссии Подмосковья Александр Тарарев отметил, что Кременная находится недалеко от Северодонецка, где на окраинах еще продолжаются бои. Поэтому обстановка с поставками продуктов питания остается сложной.

Подмосковная гуманитарная миссия, которую поддержал губернатор региона Андрей Воробьев, начала работать в ЛНР совсем недавно. Помогает ей в этом Народная милиция республики, которая предоставляет машину для сопровождения гуманитарных конвоев и помогает быстро проходить блокпосты.

«Народная милиция хорошо владеет ситуацией и знает, что именно нужно людям. Потому что недавно в город завезли 10 тонн воды. Но в Кременной есть артезианская скважина и возобновилось производство прекрасных напитков. Поэтому проблем с водой здесь нет. При взаимодействии с Народной милицией и местными властями мы знаем, какие товары нужны в том или ином городе», — отметил Тарарев.

Источник фото: телеканал «360»

Глава гуманитарной миссии отметил, что в городе выстроили очень грамотную систему по раздаче продуктов питания. Создали списки населения, распределили их по категориям: одинокие пенсионеры, лежачие больные, семьи с детьми. Таким образом, каждый получает то, что ему действительно нужно.

«Мы также не просто сдали и забыли привезенный груз, а принимаем участие в раздаче гуманитарной помощи. Видим, кто приходит и получает продукты», — подчеркнул Тарарев.

Он добавил, что отдельные наборы предназначены для работников коммунальных служб, которые продолжают работать. Зарплату они сейчас не получают, так как люди не платят за ЖКХ, но благодаря гуманитарной помощи они могут получить продукты.

Гуманитарную помощь в Подмосковье собирают дети и взрослые в рамках акции «Доброе дело», которую поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Пункты сбора организовали в школах региона. В каждую коробку кроме необходимых продуктов и товаров школьники положили свои рисунки или стихи.

Стать участником «Доброго дела» может каждый житель Московской области. Узнать о том, в чем сейчас нуждаются жители Донбасса и где находится ближайший пункт сбора, можно на сайте «Волонтеры Подмосковья».