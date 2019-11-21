Фургон, стоявший без движения с 2015 года, подожгли во дворе в Реутове

Пожар произошел во дворе дома № 45 на проспекте Мира в Реутове. По сообщению местных жителей, автомобиль стоял здесь уже несколько лет.

«Это был стопроцентный поджог, однако говорить о том, кто и каким именно образом его совершил, пока что рано. Поиском виновников и выяснением обстоятельств сейчас занимаются местные правоохранительные органы, — сообщили в Отделе надзорной деятельности по г. Реутову УНД ГУ МЧС России по Московской области. — Некоторые граждане говорят, что это сделали дети, поскольку рядом есть детская площадка, но свидетелей конкретного момента поджога нет. Отметим, что машина стояла без движения с 2015 года, хозяин тоже не смог ничего прояснить».

По данным портала «Дни.ру», установить поджигателя пока не удалось.