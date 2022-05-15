Фура с гуманитарной помощью для военных ДНР пришла из Подмосковья

Гуманитарную помощь для военнослужащих Донецкой Народной Республики привезли из Московской области. ее доставили члены общественной палаты Подмосковья и глава городского округа Звездный городок Алексей Викторенко. Видео с передачей груза опубликовала в своем Telegram-канале Народная милиция ДНР.

Член общественной палаты Московской области Рушан Махмудов отметил, что это уже 30-й грузовик, который привез в Донецк гуманитарную помощь.

«Мы намерены отправить ее на передовую, военным, которые защищают свою свободу», — отметил он.

Общественник рассказал, что для военнослужащих привезли продукты питания, средства гигиены, медикаменты, сладости, чай и кофе.

«Сбор гуманитарной помощи для Донбасса — это очень важное дело. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет этому огромное внимание», — добавил глава городского округа Звездный городок Алексей Викторенко.

Отдельно он обратился к жителям своего родного округа. Он отметил, что в ДНР привезли вещи, которые собрали именно они. В Донецке они жизненно необходимы.

Офицеры ДНР поблагодарили за привезенный груз и отметили, что мотивация тех, кто находится на передовой, сильно зависит от тех, кто остается в тылу. Поэтому гуманитарная помощь сегодня так важна.



Ранее в Донецк приехали еще три фуры с гуманитарной помощью из Подмосковья. В рамках акции «Доброе дело» доставили 60 тонн полезного груза.

Авторами идеи стали школьники Московской области. Предложение ребят поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Пункты по сбору груза открыли прямо на территории учебных заведений.

Неравнодушные люди и предприниматели принесли необходимые продукты, вещи, медицинские препараты. В каждую коробку с гуманитарным грузом положили рисунок или письмо от школьников, которые они написали для военных и жителей пострадавших районов Донбасса.