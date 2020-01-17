Функцию оплаты проезда на МЦД с телефона запустят в 2020 году
«Достаточно просто иметь телефон с функцией бесконтактной оплаты, это запустится в ближайшее время. В этом году это будет реализовано», — сообщил директор по развитию диаметральных маршрутов ЦППК Артем Царев.
Так что ни билеты, ни даже карта «Тройка» не потребуются. Хотя кому-то «Тройку» предстоит еще долго использовать, чтобы потратить почти «упавшие с неба» на нее 20 тысяч рублей. В МЦД смеются — системный сбой неслыханной щедрости повторять не планируют, но все равно советуют верить в удачу.
А пока все силы брошены на строительство новых путей и развитие инфраструктуры. Идет благоустройство станций. К примеру, на Красногорской появились электронные табло и новые скамейки.
«Очень хорошо все. Поставили вот лавочки, остановочки, новые платформы — все очень хорошо», — делится одна из пассажирок.
Да и сам запуск МЦД, говорят, оживил станцию. Больше не нужно подолгу ждать поездов.
Облагораживать имеющиеся станции и строить новые будут весь 2020-й и параллельно заниматься разработкой третьего Центрального диаметра.
Уже через два года, заверили спикеры, он должен соединить Зеленоград и Раменское.