Функцию оплаты проезда на МЦД с телефона запустят в 2020 году

Прокатиться на метро и МЦК в российской столице можно по-разному — например, купив билет в кассе или автомате, или с помощью магнитной карты «Тройка». Еще есть брелоки и браслеты — прикладываешь к турникету и проходишь. Один из самых удобных способов — с мобильного. Коснулся валидатора — и деньги списались прямо из телефона. Скоро оплатить поездку смартфоном можно будет и на Московских центральных диаметрах. Специалисты МЦД уже работают над проектом.

Источник фото: телеканал «360»

«Достаточно просто иметь телефон с функцией бесконтактной оплаты, это запустится в ближайшее время. В этом году это будет реализовано», — сообщил директор по развитию диаметральных маршрутов ЦППК Артем Царев.

Источник фото: телеканал «360»

Так что ни билеты, ни даже карта «Тройка» не потребуются. Хотя кому-то «Тройку» предстоит еще долго использовать, чтобы потратить почти «упавшие с неба» на нее 20 тысяч рублей. В МЦД смеются — системный сбой неслыханной щедрости повторять не планируют, но все равно советуют верить в удачу.

Источник фото: телеканал «360»

А пока все силы брошены на строительство новых путей и развитие инфраструктуры. Идет благоустройство станций. К примеру, на Красногорской появились электронные табло и новые скамейки.

Источник фото: телеканал «360»

«Очень хорошо все. Поставили вот лавочки, остановочки, новые платформы — все очень хорошо», — делится одна из пассажирок.

Источник фото: телеканал «360»

Да и сам запуск МЦД, говорят, оживил станцию. Больше не нужно подолгу ждать поездов.

Источник фото: телеканал «360»

Облагораживать имеющиеся станции и строить новые будут весь 2020-й и параллельно заниматься разработкой третьего Центрального диаметра.

Источник фото: телеканал «360»

Уже через два года, заверили спикеры, он должен соединить Зеленоград и Раменское.