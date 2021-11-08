Вакцинация, отчеты бизнеса и прыжки с парашютом в Подмосковье. Перечислены новые функции на госуслугах

Предприятия торговли, услуг и соцсферы Подмосковья до 10 ноября должны представить отчет о вакцинации от коронавируса 80% сотрудников. Эту информацию можно передать онлайн с помощью бесплатного сервиса.

Необходимо иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА для юрлиц или индивидуальных предпринимателей. Следует найти в разделе «Гражданам» или «Бизнесу» на региональном портале услугу «Представление сведений о работниках ЮЛ и ИП по организации проведения прививок». Появится форма, которую нужно заполнить, и приложить необходимые документы.

Работодатели Московской области в период повышенной готовности должны перевести часть работников на удаленку. С 29 октября они обязаны передавать данные о формате работы коллектива. Для этого есть онлайн-услуга на «Госуслугах».

Нужна подтвержденная учетная запись ЕСИА, следует заполнить формы и приложить требуемые документы. В случае изменения информации о работниках, сведения нужно подать повторно. Услуга предоставляется бесплатно за один день.

Для того, чтобы безопасно проводить авиационные работы, прыгать с парашютом и запускать беспилотные летательные аппараты можно в любом муниципалитете Подмосковья подать онлайн-заявку. Услуга доступна в разделе «Транспорт» ➜ «Документы».

До 30 ноября на региональном портале госуслуг продлен прием заявок на субсидии по оплате комиссии и рекламы маркетплейсов. Предприниматели, занятые в сфере общественного питания, продавцы товаров сельского хозяйства, охоты и рыболовства, собственного и обрабатывающего производства, смогут сэкономить до 50% затрат. Услуга доступна в разделе «Гражданам» и «Бизнесу».

В подмосковных офисах МФЦ с октября появились услуги Центров занятости населения. Жители смогут получить направление на работу, уведомление о подходящей вакансии, заполнить лист учета посещения для подбора работы и уведомить об отказе от предложенного варианта.

Для получения бесплатной услуги надо заранее заполнить резюме и подать заявление на сайте. Доступ к нему выдается в цифровой зоне МФЦ.

В конце октября Подмосковье получило премию «Импульс добра» в номинации «Лучшая региональная программа социального предпринимательства». В реестре региона значатся более 600 таких бизнесменов.