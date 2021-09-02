Фундамент здоровья. Реутов получит новые поликлинику и медкорпус

В Реутове торжественно заложили первый камень пристройки к городской поликлинике № 1. Этот медицинский корпус должен быть готов к концу следующего года. Он будет в несколько раз больше самого медучреждения.

Источник фото: телеканал «360»

Фундамент доступной медицины

«Поликлиника в Реутове должна быть еще более мощной, поэтому пригласили вас сегодня сделать закладку. Я очень надеюсь, что к концу следующего года мы ее построим», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на мероприятии.

В новом медицинском корпусе должны открыться отделения консультативно-врачебного приема с вестибюлем, кабинеты стоматологи и терапии, дневной стационар, а также необходимые административные и технические помещения.

Губернатор вместе с жителями заложил капсулу в первый камень для пристройки поликлиники Реутова. Он выразил уверенность, что в новом корпусе все желающие смогут получать необходимые медицинские услуги.

«Реутов для нас дорогой, любимый город, благоустроенный. Мы и дальше с жителями будет стараться делать так, чтобы все здесь радовало глаз. Здоровье — источник счастья. Был большой запрос, что нужна поликлиника. Надеюсь, что строители нас не подведут», — отметил глава региона.

Главный врач поликлиники № 1 Геннадий Коконин рассказал, что медучреждению 60 лет, половину этого срока он его возглавляет.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

«Мы давно мечтали, чтобы расширить эту площадь, наконец-то наши мечты сбылись. Спасибо вам от имени нашего коллектива, наших жителей. Долго мы шли к этому и наконец-то пришли», — сказал Коконин.

Площадь действующей поликлиники 1700 квадратных метров. Новый корпус будет почти в два раза больше и займет три тысячи «квадратов».

Местная жительница Екатерина Артемьева призналась, как рада тому, что строительство наконец начнется.

«Город постоянно расширяется, у нас в городе очень много пенсионеров и взрослого населения. Пристройка позволит расширить поликлинику, привлечь новых специалистов. Тем более она будет современная: удобно будет работать, удобно будет посещать, сократится время ожидания специалиста», — сказала она.

Источник фото: телеканал «360»

Поддержка специалистов Подмосковья

Врач-офтальмолог из поликлиники № 1 поблагодарил за программу социальной ипотеки.

«Работаю в поликлинике с 2019 года, получила социальную ипотеку по программе в Московской области. Хотелось бы выразить слова благодарности за реализацию этой программы. Это прекрасная возможность для врачей улучшить свои жилищные условия и получить стабильное место работы минимум на 10 лет. Хотелось бы, чтобы и дальше эта программа существовала. Очень рада, что у нас закладывается новая поликлиника, будут созданы новые комфортные рабочие места», — сказал он.

Воробьев отметил, что эта программа создана, чтобы поддержать людей благородных профессий. В частности, учителей и врачей.

Я хотел поблагодарить за то, что вы с нами, вы верите, за то, что вы приезжаете. Вы видите, какой запрос на врачей сегодня, особенно сегодня, дальше меньше не будет. Спасибо вам большое! Андрей Воробьев.

Долгожданная поликлиника

Также 2 сентября в Реутове губернатор Андрей Воробьев вместе с главой Реутова Станиславом Каторовым и министром строительного комплекса региона Владимиром Локтевым проинспектировали строящуюся поликлинику в микрорайоне 10-10А. Ее должны были завершить еще в 2014 году.

«Мы приехали, для того чтобы убедиться, что все готово к открытию долгожданной поликлиники. Был большой запрос на то, чтобы она начала работать справедливо. У нее печальная была история: бросили строители. Наша задача была максимально быстро, насколько возможно, запустить», — заявил Воробьев.

Он сообщил, что медучреждение должно быть открыто уже в ноябре 2021 года. Площадь здания 5938 квадратных метров. Поликлиника рассчитана на 750 посещений в сутки.

Источник фото: телеканал «360»

Эта очередная долгожданная поликлиника, потому что где бы мы ни открывали поликлиники, это всегда очень высокий запрос. Качество медицины имеет определяющее значение для любой семьи, поэтому мы сегодня здесь, чтобы убедиться, что в ноябре все [будет] готово Андрей Воробьев.

Губернатор рассказал, что также должны быть открыты поликлиники в Подольске, Красногорске, Мытищах. Запланировано строительство поликлиник в различных городских округах, например в Сергиевом Посаде.