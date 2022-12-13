Подмосковье 13 декабря 2022, 15:46 Фундамент школы на 550 мест заложили в поселке Новый Городок под Щелковом

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Строители школы в поселке Новый Городок городского округа Щелково приступили к монолитным работам. На данном этапе выполняется устройство фундаментной плиты здания и стен цокольного этажа.

«В работах задействованы 50 рабочих и три единицы техники. Продолжаются работы по устройству котлована и гидроизоляции, также строители выполняют армирование и бетонирование фундаментной плиты и вертикальных конструкций цокольного этажа. Работы в графике», — сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

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Согласно проекту, школа рассчитана на 550 мест. В учебном заведении будет все необходимое для образования: учебные классы, лаборантские и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовая с пищеблоком, а также медкабинет и административные помещения. Важным критерием является то, что школа будет адаптирована под обучение детей с ограниченными возможностями. Строительство объекта планируется завершить в 2023 году.

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Кроме того, на территории школы расположатся спортивное ядро, зоны для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

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