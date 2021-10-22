«Фундамент для программ поддержки». Телеведущая Гузель Камаева приняла участие в переписи населения в Подмосковье

Всероссийская перепись населения важна — она позволит отследить различные показатели, в том числе узнать количество бедного населения и принять программы, которые помогут таким людям. Об этом рассказала журналист и телеведущая Гузель Камаева.

Она пришла в один из подмосковных МФЦ, чтобы принять участие в переписи.

«Все очень удобно, очень комфортно, чисто. Встречают волонтеры — прекрасные девочки, замечательный переписчик населения с хорошим настроением. Все очень здорово», — отметила она.

Журналистка подчеркнула, что перепись населения является очень важной вещью.

«Перепись населения — это такой фундамент, к которому обращаются многие: и социологи, и власти, и государство. <...> Я надеюсь, что получится провести анализ рынка труда, чтобы понять: есть безработные, нет безработных, сколько их. Чтобы можно было в дальнейшем создать какие-то программы», — отметила она.

Камаева добавила, что перепись также позволит идентифицировать население и понять, насколько в комфортных условиях живут люди, понять распределение бюджета.

Начальник управления развития территории администрации городского округа Красногорск и руководитель одного из-подразделений переписи населения Борис Соловьев отметил, что в этом году перепись впервые проводят сразу в трех форматах.

«В этом году впервые тройной формат: это подомовой обход, это переписные участки, и цифра. Люди могут спокойно зайти на портал госуслуг и пройти перепись в формате онлайн. При этом люди моментально регистрируются, проходят, получают QR-код, а сама база пополняется в электронном варианте на единый сервер», — подчеркнул он.

По словам Соловьева, на участки для переписи приходят в основном люди «серебряного возраста». Молодежь предпочитает делать все онлайн. При этом переписчики продолжают ходить по квартирам — соблюдая все нормы безопасности и профилактики в связи с пандемией.

«Проще и доступнее пройти в онлайн-переписи. И в свете последних событий, мероприятий и ограничений обезопасить не только себя и переписчиков, которые работают, но и людей, которые вас окружают. Я еще раз призываю: прийти, если получается, на переписные участки, а если есть возможность переписаться в онлайне — зайти на портал госуслуг и все это дело произвести до 8 ноября», — заключил он.